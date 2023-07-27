"سعيد بن زايد" يتصدر "تويتر".. ومواطنون ينعونه: "رحمك الله يا بهيَ الطلعة "

تصدر وسم المغفور له سمو الشيخ #سعيد_بن_زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إعلان نبأة وفاة سموه اليوم.

ونعى مغردون من الإمارات، مواطنون ومقيمون، ومغردون من دول عربية أخرى، المغفور له سعيد بن زايد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر مغردون، من خلال الوسم، عن حزنهم على رحيل سمو الشيخ سعيد بن زايد، واصفين نبأ وفاته بالصادم والمحزن. فقال أحد المغردين: "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع.. وإنا على فراقك لمحزونون.. نبأ صادم وحزين".

وقال آخر: "بكل حزن وأسى، تلقينا اليوم نبأ وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد.. رحمه الله، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

واستذكر مغردون إسهامات وإنجازات الفقيد، ووصفوه بـ "صانع السعادة" و"بهي الطلعة"، فقال أحدهم: "الأب الروحي لنادي الوحدة وصانع السعادة وبهي الطلعة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وقال آخر: "شهدت مسيرة الراحل الشيخ #سعيد_بن_زايد آل نهيان، محطات كثيرة من الإنجازات والعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع وقطاع الرياضة في الإمارات، حيث كان المغفور له مخلصاً في المهام التي أوكلت إليه وكان محباً للرياضة ومشجعاً لرفع اسم الإمارات في المحافل الدولية".

كما حملت جميع تغريدات المتابعين دعوات نابعة من قلوبهم للشيخ سعيد بن زايد، في يوم وفاته، فقال أحدهم: "اللهم ارحمه واغفرله وعافه واعفو عنه واكرم نزله.. ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وقال آخر: "اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المُنزلين

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً

اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنة

اللهم افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة".

من جانب آخر تقدم المغردون بالتعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وللشيوخ، بوفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، معبرين عن مواساتهم لهم في مصابهم الجلل. فقال أحدهم: "اللَّهم أمسح على قلبوهم

و الهمّهم الصبراً والسلوان

اللَّهم أجبر كسرهم وأجعلهُم لقضائك

وقدرك صابرين محتسبين…".

وقال آخر: "أحسن الله عزاكم وعظم الله اجركم والهمكم الصبر والسلوان..

ورحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضه من رياض الجنة.. صادق العزاء الى دولة الامارات حكومةً وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد رحمة الله..

انا لله وانا اليه راجعون"

وفي سياق متصل، نعى مغردون من دول عربية مختلفة الإمارات وحكامها وشعبها، بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، معبرين عن تضامنهم مع مصابهم بوفاة فقيد الوطن، فقال أحدهم: "أتقدم بصادق العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن زايد رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وإنا لله وانا اليه راجعون".

وقال آخر: "خالص تعازينا لدولة الامارات الحبيبة حكاما وشعبا فى وفاة الشيخ سعيد بن زايد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته اللهم آمين يارب العالمين".