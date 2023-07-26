استئناف تشغيل خط النقل البحري بين دبي والشارقة

تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل خط النقل البحري عبر فيري دبي بين إمارتي دبي والشارقة، بواقع ثماني رحلات في أيام الأسبوع، وست رحلات في أيام نهاية الأسبوع، اعتباراً من الجمعة الرابع من أغسطس المقبل.

وينطلق الخط بين محطتي الغبيبة للنقل البحري في دبي، ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

وتعد هذه الخدمة الوحيدة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى. ويأتي استئناف خدمة النقل البحري على متن فيري دبي، في إطار التعاون بين الإمارتين عبر زيادة خيارات التنقل بينهما، واستخدام وسائل النقل البحري التي تعمل وفق أعلى معايير السلامة العالمية، في ظل امتداد المنطقة الساحلية بين إمارتي دبي والشارقة.

وتقدر مدة الرحلة بين محطتي الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية في الشارقة بنحو 35 دقيقة، وستكون هناك رحلتان صباحاً في أيام الأسبوع (الساعة 7:00 و8:30) من الشارقة، ورحلة واحدة صباحاً من دبي (الساعة 7:45)، أما مساء فستكون هناك رحلتان في أيام الأسبوع (الساعة 16:45 و18:15) من الشارقة، وثلاث رحلات من دبي (الساعة 16:00 و17:30 و19:00). أما عن أيام عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد، فستكون هناك ست رحلات بمعدل ثلاث رحلات من كل إمارة بداية من وقت الظهيرة.

وستكون مواعيد الرحلات الساعة 14:00 و16:00 و18:00 من الشارقة. أما الرحلات من دبي فستكون الساعة 15:00 و17:00 و20:00. وتبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الفضية، و25 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الذهبية، بينما تكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات.

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم تعرفة التنقل من خلال مكتب خدمة المتعاملين في المحطة، أو باستخدام بطاقة «نول»، أو شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: https://marine.rta.ae