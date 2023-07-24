"الوطنية للانتخابات" تحدد فترة توقف المرشحين لعضوية "الوطني الاتحادي" عن ممارسة مهام وظائفهم

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات فترة توقف أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 من فئات الموظفين والعسكريين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم عن ممارسة مهام وظائفهم.

وأعلنت اللجنة فترة توقف المرشحين من الموظفين (الاتحاديين- المحليين- القطاع الخاص)، والعسكريين، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم عن ممارسة مهام وظائفهم تبدأ من يوم (الاثنين) الموافق لتاريخ (4) سبتمبر 2023 وتنتهي في يوم (الجمعة) الموافق لتاريخ (13) أكتوبر 2023م.

يأتي ذلك إعمالاً لحكم المادة (26) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تقضي بأنه إذا كان طالب الترشح موظفاً؛ فإنه يعتبر متوقفاً عن ممارسة مهام وظيفته خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كاف؛ أما إذا كان طالب الترشح من العسكريين؛ فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، بينما إذا كان طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم؛ فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً للجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، فإنه سيتم الإعلان عن شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في يوم (الاثنين) الموافق لتاريخ (7) أغسطس 2023، فيما سيتم فتح باب الترشح في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ (15) أغسطس، ولمدة (4) أيام.

وبهذه المناسبة، دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية، لممارسة حقهم في التصويت أو الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة، حيث وفرت اللجنة عدة طرق مختلفة للتحقق من ورود الاسم في قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات

https://uaenec.ae ، أو عبر التطبيق الذكي المعنون "اللجنة الوطنية للانتخابات- uaenec" المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم .(600500005)

ويستطيع المواطن التحقق من ورود اسمه في قوائم الهيئات الانتخابية بواسطة نظام الرد الآلي في مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات من خلال رقم الهوية أو التحدث مباشرة مع أحد العاملين في المركز، كما يمكنه زيارة مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها للتأكد من ورود اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية الخاصة بها.

كما دعت اللجنة جميع أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية (UAEPass)؛ ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم خلال أيام الانتخابات، سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب.

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.