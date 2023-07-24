«طرق دبي» تنفذ 19 محطة واستراحة للشاحنات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ 19 محطة واستراحة للشاحنات، موزعة على عدد من الشوارع الحيوية في دبي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بينها ثلاث محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات، واحدة منها مع شركة أبوظبي الوطنية (أدنوك)، واثنتان مع «المتكاملة» لتسجيل وفحص المركبات، فيما ستنفذ 16 استراحة للشاحنات بالشراكة مع (أدنوك)، تتوزع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية، تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية.

وتشمل المواقع شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي ـ حتا، وشارع دبي ـ العين، وشارع جبل علي ـ لهباب، وشارع العوير، وتقدر المساحة الإجمالية للمحطات والاستراحات الـ19، بأكثر من 300 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بأكثر من 1000 شاحنة ومركبة ثقيلة.

وتوفر المحطات الثلاث المتكاملة العديد من الخدمات التي تعزز سلامة ورفاهية السائقين، حيث تضم محطات تعبئة الوقود (الديزل)، ونزل سكنية (موتيل) لاستراحة السائقين، وورش صيانة ومطاعم ومباني إدارية وغرفاً للصلاة، وورشاً لصيانة الشاحنات، ومراكز تدريب للسائقين، وعيادات وصيدليات ومراكز للصرافة ومغسلة للملابس وغيرها من الخدمات والمرافق المساندة التي تتعلق بسلامة ورفاهية سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، فيما تشتمل استراحات الشاحنات على مرافق خدمية، وغرف للصلاة، ومحطات تعبئة الوقود (الديزل)، ومطاعم، وورش لصيانة الشاحنات، ومساحات لاستراحة السائقين.

وتقدر المساحة الإجمالية للمحطات الثلاث المتكاملة بنحو 226 ألف متر مربع، وتراوح طاقتها الاستيعابية بين 120 و200 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتقع المحطة التي تنفذها «المتكاملة» لتسجيل وفحص المركبات، على شارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من منطقة جبل علي ومطار آل مكتوم، وتبلغ مساحتها نحو 100 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 200 شاحنة ومركبة ثقيلة، في حين تقع المحطة الثانية التي تنفذها شركة أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالقرب من طريق الإمارات بجوار مضمار الطي للسباقات، وتبلغ مساحتها أكثر من 76 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية نحو 150 مركبة، وتقع المحطة الثالثة، التي تنفذها أيضاً «المتكاملة»، بالقرب من مدخل مدينة دبي الصناعية DIC، وتبلغ مساحتها نحو 51 ألف متر مربع، وتقارب طاقتها الاستيعابية 120 شاحنة ومركبة ثقيلة. في المقابل، تراوح مساحة كل استراحة للشاحنات بين 5000 إلى 10 آلاف متر مربع، وتراوح الطاقة الاستيعابية لكل استراحة بين 30 و40 شاحنة ومركبة ثقيلة. وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن الاتفاقية بين «الهيئة» وشركتي (أدنوك) و(المتكاملة)، لتنفيذ وتشغيل محطات واستراحات الشاحنات والمركبات الثقيلة، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي، باعتبارها مركزاً عالمياً للنقل اللوجستي، وتعزيز سلامة ورفاهية السائقين، من خلال توفير وسائل الراحة والخدمات التي قد يحتاجون إليها في حياتهم اليومية. وأكد أن إنشاء محطات واستراحات الشاحنات، يسهم بشكل كبير في تعزيز السلامة المرورية، وخفض نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات بنسبة 50%، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، ونشر التوعية المرورية لسائقي الشاحنات بقواعد السير والمرور، وحل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، كما يسهم في توفير سبل الراحة لسائقي الشاحنات، لاسيما خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق، وكذلك تلبية الطلب المتزايد على مواقف الشاحنات، لاسيما في ظل الزيادة الكبيرة في عدد رحلات الشاحنات في دبي، التي تتجاوز 300 ألف رحلة يومياً، تنقل خلالها نحو 1.5 مليون طن من البضائع يومياً.