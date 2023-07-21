3 أسباب رئيسة وراء سرقة المقتنيات من المركبات

حدّدت القيادة العامة لشرطة الشارقة ثلاثة أسباب رئيسة للتعرض لجرائم سرقة المركبات، مشيرة إلى أن ترك المقتنيات داخل المركبة بشكل مكشوف، يعطي فرصة لضعاف النفوس لارتكاب أعمال سرقة، لذا يجب توخي الحذر والتزام التدابير الوقائية لحماية المقتنيات.

وأوضحت شرطة الشارقة، في فيديو توعوي بثته على منصاتها الرقمية، ضرورة إيقاف المحرك، والتأكد من غلق السيارة جيداً، لأن عدم غلق السيارة يسهّل تعرضها للسرقة، مشيرة إلى أن كثيراً من المركبات تتعرض للسرقة نتيجة إيقافها في مكان معزول ومظلم، بصورة تعرضها للسرقة دون أن يلاحظ أحد.

ولفتت إلى أن ترك المقتنيات الثمينة في وضع مكشوف داخل المركبة يشجّع ضعاف النفوس على السرقة، وهو الأمر الذي يجب تجنبه، مطالبة بعدم التردد في الإبلاغ فوراً عن كل ما يثير الاشتباه، والاتصال عبر الرقم 80040 للإبلاغ الفوري.

من جانبه، قال المحامي محمد النجار، إن المادة 384 من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وكان أحدهما حاملاً سلاحاً، أو إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وبطريق الإكراه، أو إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً، أو إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً، وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن المادة 389 (فقرة 3) من القانون نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية: في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار»، وبالتالي فإن المشرع في الإمارات قد شدد العقوبة في جريمة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، وكيّفها في المادة 384 من قانون العقوبات كجناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد، ووضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض.

وأوضح أن علة التشديد تقوم على عنصر وحيد مستمد من مكان ارتكاب السرقة، ويفترض ارتكابها في إحدى وسائل النقل، وعلة تشديد العقاب هي الحرص على تأمين سبل المواصلات، إذ يتردد الناس في استعمالها إذا كانت السرقات ترتكب فيها على نطاق واسع، ما يضر مقومات الرخاء الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ذلك نجد أن مرتكب هذه الجريمة خطر، لجرأته في السرقة من مكان متحرك حركة سريعة، ومواجهته من أجل ذلك مخاطرة، ونيته في التغلب عليها قد تكون خطرة.

• ترك مقتنيات ثمينة وعدم غلق المركبة وتركها في مكان معزول.. فرص لارتكاب أعمال سرقة.