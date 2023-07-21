نهيان بن مبارك: الإمارات بلد للتعايش والسلام وقبول الجميع مهما كانت الاختلافات الثقافية والدينية

أكد وزير التسامح والتعايش، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بقيادتها الرشيدة وأبنائها حريصة كل الحرص على أن يكون التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية سلوكا يوميا للأفراد والمجتمع وهي حريصة كذلك على نقل رسالتها الإنسانية القائمة على التسامح والسلام إلى العالم، وهي رسالة تتجسد في احتضانها للتنوع الإنساني الثقافي والديني على أرضها، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحويل مجموعة القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع الإماراتي إلى أسلوب حياة يشهد لها كافة شعوب العالم.

جاء ذلك عقب زيارته إلى سلطان البهرة مفضل سيف الدين في دبي بمناسبة الاحتفال بالعشرة المباركة، وقدم سلطان البهرة شكره الخالص لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ودعا بأن يعم السلام والامان والازدهار الإمارات وشعبها، مؤكدا أن الإمارات بلد السلام والتسامح الذي يسع الجميع.

كما أشاد سلطان البهرة بدولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الدول ازدهارًا وأمانًا في العالم، وأثنى على القيادة والرؤية للدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص أعمال جذابة للجميع.