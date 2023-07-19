محمد بن راشد: نبارك للجميع بالعام الهجري الجديد

بارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجميع بالعام الهجري الجديد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على تويتر: "نبارك للجميع بالعام الهجري الجديد .. كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بخير .. كل عام وجميع الشعوب العربية والإسلامية في أمن وأمان واستقرار وازدهار .. كل عام ونحن أقرب إلى بعضنا وقلوبنا أقرب إلى رب العباد .."