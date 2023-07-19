إنجاز أول مدينة ذكية في الفجيرة

أكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إنجاز أول مدينة ذكية في الإمارة والمناطق التابعة لها في مدينة الشيخ محمد بن زايد بمنطقة الحيل، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقالت إن المدينة تعتمد على أنظمة مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، وربط مباشر بغرفة العمليات التابعة للقيادة، مضيفة أنها تسعى إلى تحويلها إلى مدينة مرتبطة بمنظومة ذكية من خلال نظام مراقبة يغطيها بشكل كامل، بالاعتماد على كاميرات متطورة تغطي المداخل والمخارج والمرافق الحيوية والطرق الداخلية.

وقالت إنه في حال إنجاز المشروع ستصبح المدينة أول تجمع سكني تتوافر فيه منظومة المدينة الآمنة الذكية، لافتة إلى أن مشروع المدن الذكية سيعمم على مناطق أخرى في الإمارة تحدد وفقاً للأولوية.

من جهة أخرى، ذكر مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، أن مدينة الشيخ محمد بن زايد تضم 1100 مسكن يستفيد منها أكثر من 7000 شخص، كما تضم 20 حديقة عامة مختلفة المساحات.

وأضاف أنها تعد أول مدينة مستدامة في الفجيرة، مشيراً إلى اعتماد نظام «أل أي دي» في إضاءة الشوارع والحدائق، ما يوفر استهلاك الطاقة الكهربائية. كما أن البلدية عمدت إلى اختيار أشجار ونباتات تتأقلم مع البيئة المحلية ذات الاستهلاك المنخفض للمياه، كما تم ربطها بشبكة «ذاتية الري» تعتمد على أنظمة الرش بالتنقيط.

وسيتم استخدام المواد التي تعزز عنصر الاستدامة في البناء، كنوعية الطابوق المستخدم للجدران الخارجية، ونظام عزل الأسطح، وعزل المياه، إضافة إلى استخدام مقاطع الألمنيوم والزجاج للنوافذ من النوع العازل للحرارة.

وأكد الأفخم تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار وحماية المدينة من الفيضانات، ستغطي جميع شوارع المدينة الداخلية والخارجية، لتصب في أربع برك.

كما تعتمد مدينة الشيخ محمد بن زايد على فرز النفايات من المصدر، وهي خطوة مهمة لترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع.