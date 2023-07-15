بدء توزيع الزي المدرسي للعام الدراسي المقبل في 50 منفذ بيع

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي توافر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024، للمدارس الحكومية، اعتباراً من أمس (السبت)، عبر نحو 50 منفذ بيع، تابعة لمجموعة «اللولو هايبرماركت» الموزعة في مختلف مناطق الدولة أو عبر الموقع الإلكتروني التابع للمجموعة.

ووفرت المؤسسة «باركود» يمكن للطالب أو ولي أمره، مسح الرمز وشراء الزي المدرسي إلكترونياً.

ووضعت المؤسسة ضوابط عدة للزي المدرسي، والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، أبرزها أنه يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة، ولابد من الحرص على ارتداء الزي المدرسي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف. كما يجب على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي، وفق التصميم المعتمد، ويجب على الطلاب ارتداء ملابس بيضاء أسفل الكندورة الإماراتية مع التزامهم ارتداء «العصامة» مع حذاء رسمي أو رياضي.

ويتكوّن الزي الرسمي لرياض الأطفال (بنين) من قميص أبيض مع شعار المؤسسة، وبنطال قصير كحلي وبنطال طويل كحلي سادة، والزي الرياضي قميص رياضي أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال رياضي قصير أو آخر طويل، وتراوح أسعار القطع بين 23 و43 درهماً.

أما زي رياض الأطفال (للبنات)، فيتكون من قميص أبيض مع الشعار وبنطال طويل، والرياضي قميص كحلي بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال طويل.

وتتنوع قطع الزي المدرسي الرسمي والرياضي لطلبة الصفوف من الأول إلى الثامن، سواء الرسمي أو الرياضي، وبين الطلاب والطالبات، فيما تراوح أسعار الزي لطلبة هذه الصفوف (الحلقة الثانية)، بين 32 و59 درهماً.

وبالنسبة للزي المعتمد لطلبة الحلقة الثالثة، فإنه يشمل كندورة بيضاء وعصامة بيضاء، وقميص أبيض بأكمام قصيرة وبنطال رياضي طويل، للطلاب، أما زي الطالبات فيشتمل على قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، ومريول طويل وتنورة طويلة أو بنطلون طويل واسع، والزي الرياضي مكون من قميص كحلي بأكمام طويلة أو قصيرة مع الشعار، وبنطلون طويل.

وتراوح أسعار زي الحلقة الثالثة بين 35 و66 درهماً، ونوهت المؤسسة بأن أسعار الزي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وتتوزع منافذ البيع على إمارات الدولة، بواقع 19 منفذاً في أبوظبي والعين، وستة في دبي، وثمانية في الشارقة، ومنفذين في كل من عجمان وأم القيوين، وثلاثة منافذ في رأس الخيمة، وأربعة في الفجيرة، ومنفذ واحد في كل من مناطق السلع والوقن وجزيرة دلما، وثلاثة في منطقة القوع.