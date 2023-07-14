«الحق في حماية النفس» توضح أسباب انتشار العنف

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعية بعنوان «الحق في حماية النفس»، بمجلس الخبيصي في مدينة العين.

وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية أفراد المجتمع. وتناولت المحاضرة التي ألقاها مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، تعاليم الشريعة الإسلامية في شأن حماية النفس البشرية والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك، باعتبارها من الضرورات الدينية التي تجب المحافظة عليها.

وتضمنت المحاضرة توضيح أهم أسباب انتشار العنف وما يترتب عليه من المساس بسلامة أجسام الغير، ومنها التنشئة غير السليمة، والاعتياد على العنف داخل الأسرة، والعوامل النفسية، وضعف القيم وغياب أساليب الحوار واحترام الطرف الآخر والمسؤولية، وأيضاً ضعف روح المواطنة الإيجابية والصراعات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني، ومشاهدة الأفلام التي تمجد المجرمين وتعرض طرق ارتكاب الجرائم. وتطرقت المحاضرة إلى الأضرار التي تترتب على انتشار العنف على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، والعقوبات القانونية المقررة بشأن الاعتداء على الحق في الحياة والاعتداء على سلامة جسم الغير، والتي تصل إلى القصاص. ووجه المحاضر نصائح مجتمعية في هذا الشأن، منها؛ ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية، بعدم الاعتداء على الآخرين وحقهم في الحياة، وتعزيز روح التسامح والمحبة واحترام الآخرين، وتقوية المواطنة الإيجابية المتمثلة في عدم الإضرار بالمجتمع، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور رب العائلة في حل الخلافات.