شرطة أبوظبي تؤهل الأحداث بـ «معالجي الأليف»

أطلقت إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشروع «معالجي الأليف» لمساعدة الأحداث الذين يعانون مشكلات القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية والسلوكية من خلال الاعتناء بالحيوانات الأليفة.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع، العميد أحمد مسعود المزروعي، أن المشروع تمت دراسته وتطبيقه بمشاركة إدارة التفتيش الأمني «k9» في قطاع المهام الخاصة، حيث يُعزز الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، التي تسعى إلى تأهيل النزلاء والرعاية اللاحقة وحرصها المستمر على استباقية وجودة الخدمات المقدمة لكل شرائح المجتمع، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، وتبني الأفكار الإبداعية لتحقيق التميز في منظومة تأهيل الأحداث الجانحين.

فيما قال مدير إدارة رعاية الأحداث، العقيد بهيان حمد العامري، إن شرطة أبوظبي تسعى دائماً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن الخطط العلاجية التي يتم وضعها للأحداث، إذ يعتبر مشروع «معالجي الأليف» من المشاريع التطويرية غير المسبوقة على المستوى المحلي الذي يتم تطبيقه لتحسين الحالة النفسية للأحداث.

وأشار إلى أن المشروع يُعزز الجانب النفسي للأحداث الذين يعانون بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية، من خلال الاعتناء بالحيوانات الأليفة التي أثبتت الدراسات دورها في تحسين الحالة النفسية. ويسهم المشروع في تعزيز منظومة تأهيل الأحداث في شرطة أبوظبي، بما يتناسب مع المعايير والممارسات العالمية الرائدة، واستخدام البرامج المتطورة في هذا المجال.