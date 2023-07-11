7 أكتوبر انتخابات «الوطني».. و4 أيام للتصويت «عن بُعد»

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ضمن الجهود الحثيثة لتنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي ستجرى في السابع من أكتوبر المقبل.

ويأتي إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات 2023، الذي يتضمن تواريخ المحطات الرئيسة للعملية الانتخابية من فتح باب الترشح حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة لممارسة حقهم الانتخابي بكل شفافية، وبما يؤسس لمشاركة فاعلة تعزز من مسيرة تطور ونجاح التجربة البرلمانية.

ويوضح الجدول التسلسل الزمني لأهم محطات العملية الانتخابية؛ ابتداء بإعلان فتح باب الترشح بتاريخ 15 من أغسطس لمدة أربعة أيام، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية في 25 من أغسطس، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين التي تستمر ثلاثة أيام.

وسترد اللجنة على الطعون كافة خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثاني من سبتمبر. وحسب الجدول الزمني تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 من سبتمبر على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 من سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

وسينطلق التصويت المبكر، الذي يسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم - مبكراً - قبل يوم الانتخاب الرئيس، يوم الرابع من أكتوبر لمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت)، على أن يُخصص يوم السادس من أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد، ما يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة. ووفقاً للجدول الزمني سيكون يوم السابع من أكتوبر يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب التي ستحددها اللجنة من خلال نظام التصويت الإلكتروني أو من خلال «نظام التصويت عن بُعد» عبر الإنترنت مع إعلان اللجنة الوطنية النتائج الأولية للانتخابات. وستبدأ فترة تقديم الطعون على عملية الاقتراع وإجراءات الفرز في الثامن من أكتوبر لمدة ثلاثة أيام، على أن ترد اللجنة على الطعون المقدمة في 13 من أكتوبر، ومن ثم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين (في حال عدم وجود انتخابات تكميلية). ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم ضمن أعضاء الهيئات الانتخابية، لممارسة واجبهم الوطني في التصويت أو الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيهم الشروط. ودعت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية uaepass للتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية.

• 15 أغسطس فتح باب الترشح لمدة 4 أيام.. و2 سبتمبر إعلان قائمة المرشحين النهائية.

• 13 أكتوبر الرد على الطعون واعتماد القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.