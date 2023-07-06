منفذ حتّا يستقبل أكثر من 94 ألف مسافر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن وصول إجمالي عدد المسافرين العابرين لمنفذ حتا خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 2 يوليو 2023، والتي صادفت مناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى 94 ألفاً و594 مسافراً.

ووصل إجمالي عدد المركبات القادمة عبر المنفذ 30 ألفاً و809 مركبة، حيث تم التعامل مع جميع المسافرين بكفاءة أسهمت في تسريع وتيرة العمل وتسهيل إجراءات الدخول وانسيابيته.

وأكد مُدير ادارة مراقبة جوازات المنافذ البرية بالإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، المقدم راشد عبيد الكتبي، أن الإدارة العامة استبقت مناسبة عيد الأضحى المبارك، وعززت من جاهزية المنفذ على أفضل المستويات، مشيراً إلى أن فرق العمل أثبتت كفاءة عالية على الرغم من التحديات التي عادة ما تصاحب المناسبات وتوافد أعداد كبيرة من المسافرين سواء للسياحة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو المسافرين العائدين لقضاء الإجازة مع أسرهم أو غيرهم من المسافرين.

وأضاف أن الكفاءات الوطنية أثبتت مرة أخرى قدرتها على إدارة توافد المسافرين بأعداد كبيرة خلال المناسبات، مشيداً بجهود جميع العاملين في المنافذ البرية ، ومشدداً على أهمية العمل التعاوني الذي يستند إلى مفهوم الفريق الواحد ضمن بيئة محفزة.

ويستهدف منفذ حتّا الذي تعامل في عام 2022 مع 3مليون 264 ألفاً 782 مسافراً، تسهيل إجراءات الدخول والخروج من دولة الإمارات العربية المتحدة وإليها، وقد تمّ إنجازه تنفيذاً لرؤية حكومة دبي الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المتميزة، وتسهيل إجراءات السفر من خلاله.