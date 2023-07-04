حمدان بن محمد يُشيد بإنجازعلمي لطالبة إماراتية متمـيزة

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالطالبة الإماراتية فاطمة وافي، التي مثلت الدولة في الجولة العالمية للعلماء – قطر 2023.

والتقى سموه بالطالبة الإماراتية المتميزة، حيث أعرب لها عن شعوره بالفخر إزاء الإنجاز العلمي الذي حققته ببلوغها المركز الرابع من بين 1800 مشارك من مختلف دول العالم.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فخور بلقاء الطالبة الإماراتية فاطمة وافي التي قدمت نموذجاً مُشرفاً لشبابنا خلال مشاركتها في الجولة العالمية للعلماء – قطر 2023.. جاءت فاطمة في المركز الرابع من بين 1800 مشارك من حول العالم، وحصلت على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية. تمنياتي لفاطمة بالتوفيق في التحدي القادم في جامعة ييل الأميركية».

وتهدف الجائزة، التي تنظم بالتعاون مع اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى تفعيل المجال الأول من الخطط الوطنية والدولية لحوار وتحالف الحضارات، وهو مجال التعليم، في سياق حوار العلوم، والاحتفاء بكل المعارف دون استثناء، والكشف عن أوجه العلاقة بين العلوم والمعارف، وسبل تفعيل فكرة التكامل المعرفي عملياً في مناهج التربية والتعليم، ومواجهة التحديات المتعلقة بالقطيعة بين المعارف والصراع بينها، والبحث عن إطار حضاري مشترك للتعليم والبحث العلمي.

وقالت الطالبة فاطمة وافي لـ«الإمارات اليوم»: «أسعدني لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومنحني دافعاً للمضي قدماً من أجل تحقيق التميز والنجاحات في المستقبل لما فيه رفعة وطني، وأتوجه بالشكر والامتنان إلى أسرتي التي وفرت لي كل سبل الدعم منذ صغري من أجل تحقيق التميز».

ولي عهد دبي: «فاطمة وافي قدمت نموذجاً مُشرفاً لشبابنا خلال مشاركتها في الجولة العالمية للعلماء – قطر2023».

• فاطمة حصلت على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية.