«الحكومة الرقمية» تحذر المسافرين من مخالفة قوانين الدول الأجنبية

حذرت الحكومة الرقمية المسافرين إلى الخارج من مخالفة القوانين المحلية التي تطبقها وجهات الوصول، مؤكدة أن الالتزام بالعادات والنُظم المرعية في الدول الأجنبية يُجنب المسافرين العديد من المشكلات.

وأكدت ضرورة الانتباه إلى مجموعة من الإرشادات والتنبيهات عند التحضير للسفر إلى الخارج، منها التأكد من نوع وصلاحية جواز السفر، ومتطلبات التأشيرة إلى البلد المراد السفر إليه، وقراءة الإرشادات المهمة التي توفرها وزارة الخارجية على الموقع الإلكتروني، والاطلاع على القوانين المحلية للوجهة المقصودة.

وأكدت أن الإمارات تحرص على تسهيل سفر المواطنين، وإقامتهم، وحمايتهم من أي مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضهم، إذ توفر وزارة الخارجية عدداً من الإرشادات المهمة التي تعينهم وتساعدهم حال رغبتهم في السفر للخارج.

وأكدت أن احترام القوانين، والالتزام بالعادات والنُظم المرعية في الدول الأجنبية؛ يُجنب المسافرين العديد من المشكلات، ويجعلهم خير ممثلين لدولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج.

وأوصت المواطنين بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع (النقاب) المُطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية، والتي تحظر ارتداءه في المؤسسات والأماكن العامة، تجنباً للمساءلة القانونية، أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون.

علماً أن الدول الأوروبية التي تطبق القانون وتحظر ارتداء النقاب هي فرنسا وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بتطبيق الحظر في مدن معينة، مثل مدينة برشلونه الإسبانية، كما فعلت المحاكم الدنماركية، وولاية هيسيه الألمانية، وعدد من المدن الإيطالية.

وأكدت الحكومة على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود، والإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طُلبت مثل مدة الإقامة، ومقر الإقامة، وتذكرة السفر، وتاريخ العودة، والمبلغ المالي المحمول نقداً خلال تواجدهم في البلد المضيف.

ووجهت مجموعة من الإرشادات قبل التخطيط للسفر، إذ ذكرت أنه من المستحسن التحقق وحل أية مشكلات قد تمنع المسافر أو توقف سفره عبر مراقبة الجوازات في مطارات الدولة، وإذا لزم الأمر يمكن للمسافر طلب المساعدة من محامٍ، أو الاتصال بأقرب مكتب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أو الشرطة في منطقتك، للاستفسار والحصول على مشورة. كما أكدت أهمية التحقق من صلاحية جواز سفرك قبل السفر، وقابليته للقراءة آلياً، أو كما يُسمى «جواز سفر إلكتروني»، حيث إن العديد من الدول لا تقبل جوازات السفر غير الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين من دولة الإمارات التحقق من صلاحية جوازات سفرهم من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - قسم الجنسية، ويمكن للوافدين المقيمين في دولة الإمارات التحقق من صلاحية جوازات سفرهم واستصدارها أو تجديدها من خلال التواصل مع سفارتهم أو قنصليتهم المعتمدة في الدولة.

كما يمكن للجميع التواصل مع البعثات المعتمدة وسفارات وقنصليات الدول في دولة الإمارات لمعرفة ما إذا كانت تتطلب جوازات سفر إلكترونية أم لا، وأي متطلبات أخرى للتمكن من السفر إلى دولة معينة.

كما يمكن التواصل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات أو من خلال مركز الاتصال على الرقم ( 80044444 ) لأية استفسارات بشأن السفر. ونصحت المواطنين والمقيمين بالاتصال بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة الإمارات للبلدان التي يودون السفر إليها، للاستفسار عن إجراءات الحصول على تأشيرة دخول، والمعلومات ذات الصلة.

تعهيد خدمات إصدار تأشيرات الدخول

لفتت الحكومة الرقمية إلى أن دولاً عدة عملت على تعهيد خدمات إصدار تأشيرات الدخول إلى مكاتب وسيطة، مثل مكتب «VSF global»، منوهة بارتفاع عدد الدول التي تسمح لمواطني الدولة بدخول أراضيها بجواز السفر العادي من دون تأشيرة مسبقة، ومنها من يمنح تأشيراتها للمواطنين من خلال مطارات الوصول، أو منافذ الدخول إليها، أو من خلال الإنترنت.