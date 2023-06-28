باحثتان في جامعة خليفة تبتكران تطبيقاً لعلاج سكري الحمل

ابتكرت باحثتان في جامعة خليفة، تطبيقاً ذكياً لدعم النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل، حيث عملت كل من الأستاذة المساعدة في الهندسة الطبية الحيوية، الدكتورة آمنة الشحي، وباحثة الدكتوراه، شيرلين جيميما، على تصميم تطبيق «ماي توين» وتطويره، وفازتا به بالمركز الثالث في مسابقة قوة التأثير 2023 لتطوير تطبيق الهاتف الذكي.

وسيسهم الابتكار الجديد في تغيير النتائج الصحية المتعلقة بصحة الأم والجنين، وبالتالي الحصول على مجتمعات تنعم بصحة أفضل.

وقالت الشحي، إن «الحل الذي ابتكرناه، هو تطبيق (ماي توين)، الذي يقوم على تكنولوجيا التوأمة الرقمية، يتمتع بخصائص تمكّن الأطباء من التحكم بعلاج سكري الحمل، وصنع قرارات أفضل قائمة على معلومات دقيقة حول عناية المريض».

وأضافت أنه «يمكن التحكم بتكنولوجيا التوأمة الرقمية، وضبطها بشكل خاص يتناسب مع كل مريض، حيث توفر هذه التكنولوجيا نظاماً غذائياً خاصاً، وتوصيات بأسلوب الحياة الصحي يلائم المريضة مع المحافظة على الخصوصية، من خلال التطبيق الموجود في الهاتف الذكي».

وأوضحت الشحي، أن تطبيق «ماي توين» يتكون من مستشعرات قادرة على جمع البيانات المتعلقة بمستويات الغلوكوز عند المريضة والعلامات الحيوية ومعدل اللياقة لديها، ليتم بعد ذلك إنتاج صورة رمزية رقمية للجسم بشكل كامل من خلال التوأمة الرقمية، ثم يتم تحليل البيانات بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبيّنت أن التوأمة الرقمية للجسم بأكمله تمثل عمليات الأيض عند المريضة، وتتيح عملية التنبؤ بالحالات الصحية مستقبلاً، والإجراءات العلاجية المناسبة لها التي تتضمن تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتحسين عادات النوم، كما قد يتم اقتراح العلاج بالأدوية تحت إشراف الطبيب، لافتة إلى أنه بعد الولادة، تتم من خلال التطبيق مراقبة الحالة الصحية للأم، لتفادي الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتابعت الشحي: «تقوم تقنية التوأمة الرقمية للجسم بأكمله بتقديم ما تتعلمه من بيانات من المريض، وهي مدربة على استخدام خوارزميات التعلم العميق مدى الحياة، حيث يجمع تطبيق (ماي توين) ما بين التدخل العلاجي القائم على البيانات والإشراف الطبي من جهة، والدعم المجتمعي من الأهل والمتخصصين في التعليم الصحي من جهة أخرى، لضمان سلامة صحة السيدات والأجيال المقبلة».

ولفتت إلى أن تكنولوجيا التوأمة الرقمية، تُعد نسخاً رقمية افتراضية مطابقة لأجسام مادية وأنظمة وعمليات حقيقية تتيح المحاكاة والتحليل والتحسين، إذ تمثل التوأمة الرقمية في هذا الصدد نموذجاً طبياً يتيح للأطباء التخطيط للعمليات والفحوص وإجراء أفضل التشخيصات الطبية.

يشار إلى أن علاج سكري الحمل، يتطلب إجراء تغييرات في النظام الغذائي، والقيام بالتمارين الرياضية بهدف ضبط مستويات السكر في الدم، كما يعتبر العلاج بالأدوية أمراً ضرورياً في بعض الحالات.

ويتم فحص السيدات ومتابعتهن عن قرب طوال فترة الحمل، لأنه في حال عدم المراقبة، وتقديم العلاج اللازم، يمكن أن يسهم سكري الحمل في زيادة خطورة المضاعفات التي تتمثل في تسمم الحمل والولادة المبكرة، والحاجة إلى الولادة القيصرية، كما يمكن أن يزيد خطر احتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني في مرحلة لاحقة من حياة الأم والطفل.

سكري الحمل

يعتبر مرض سكري الحمل مشكلة صحية عالمية تؤثر في المرأة الحامل.

وتشير بعض الدراسات إلى انتشار مرض سكري الحمل بشكل أكبر بين النساء في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحدث الإصابة بداء سكري الحمل في الأسبوع الـ24 من الحمل، نتيجة حدوث تغيرات هرمونية في جسم المرأة خلال تلك الفترة تؤثر في دور الجسم في التحكم في الأنسولين بشكل فعال، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم، وبالتالي التسبب في الضرر لكل من الأم والجنين.

• التطبيق يجمع البيانات المتعلقة بمستويات الغلوكوز عند المريضة والعلامات الحيوية.