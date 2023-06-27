بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تصل إلى مشعر منى

وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والبدء في مناسك الحج.

وأكد رئيس البعثة الدكتور محمد سهيل المهيري أن الطاقم الإداري والإشرافي للبعثة التي تضم 80 حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي، على أهبة الاستعداد والجاهزية لتسخير وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة، في الأيام العظيمة القادمة لأداء مناسك الحج والعمرة والشعائر الدينية.

وأكد المهيري التنسيق طوال اليوم مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، ومع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الموجودة في المشاعر المقدسة، وتحديداً في مشعر منى وعرفات ومزدلفة، حسب الخطة المعدة لبدء تفويج حجاج البعثة، وأماكن الدخول والخروج من وإلى المناسك، وقطار المشاعر وتسهيل عملية التحرك وفق مسارات وأوقات محددة، استعداداً للبدء في مناسك الحج، لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وخشوع.