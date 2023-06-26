"الداخلية" تقدم باقة خدمات لطلبة الثانوية العامة

قدمت وزارة الداخلية للسنة السادسة على التوالي، باقة "خدمات طلبة الثانوية العامة" الموجهة إلى خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 وذلك في إطار حرصها الدائم على تعزيز سعادة المتعاملين.

وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات التي يحتاجها الطلبة في فترة ما بعد التخرج كخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE، وخدمة فتح ملف مروري المتاحة في الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى منح بطاقة خصومات فزعة للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية "فزعة" وخدمات مصرفية حصرية تتمثل بفتح حسابات في مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى ورش تثقيفية لتمكينهم في سوق العمل يقدمها برنامج نافس.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية، العميد ناصر خادم الكعبي أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمتعاملين من خلال توفير خدمات استباقية تقدم قبل الطلب للمتعامل بناء على احتياجاته وتفضيلاته وأحداث حياته، والتي تتماشى مع أهداف إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية وتحقق مبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل بشأن تقديم خدمات استباقية مترابطة، وتوفير تجربة رقمية شـخصية متمحـورة حـول الإنسـان، وقد أثمر التعاون المستمر بين وزارة الداخلية وشركائها بتطوير باقة الثانوية العامة الاستباقية -الدورة السادسة- كما يعزز التكامل والترابط لتحقيق تجربة متعامل سلسة ومترابطة.

كما أوضح أن الباقة تضم عدداً من الخدمات الاستباقية والامتيازات الحصرية للطلبة، والتي تقدم بطريقة ذكية ومبتكرة دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة للحصول عليها، وأشاد بالجهود المبذولة من جميع الشركاء وفرق العمل المشتركة والتي ساهمت بالتطوير والتحسين المستمر على الباقة لضمان الاستدامة وتعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.

من جانبه قال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لفزعة، العقيد أحمد بوهارون الشامسي، إن الصندوق المتمثل بـ فزعة، أصدر بطاقات مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن باقة خدمات الثانوية العامة لوزارة الداخلية.

وأكد بوهارون أنه في إطار تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، وسعياً إلى تطوير الخدمات وتعزيز السعادة وجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، فإن فزعة تشارك وزارة الداخلية في باقتها المتميزة لطلبة الثانوية العامة، بمنحهم بطاقة خصومات فزعة المجانية للطلاب، والتي تتضمن خدمات عديدة تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، مثل خدمة العروض والخصومات على أكثر من 8500 علامة تجارية في 20000 محل في كل إمارات الدولة، والتي ستصدر كبطاقة إلكترونية من تطبيق فزعة.