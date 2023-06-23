طرق الشارقة: 2 مليون مستخدم لبطاقة ساير العام الماضي

كشف مدير هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز الجروان، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات بطاقة «ساير» التي توفرها الهيئة لرحلات الحافلات داخل المدينة بلغ 2 مليون و269 ألفاً و968 مستفيداً، خلال عام 2022.

وتعد بطاقة ساير ضمن حزمة البطاقات الذكية التي توفرها الهيئة لمستخدمي الحافلات في نطاق مختلف من مناطق الإمارة، والتي تتيح استخدمها عدة مرات بصورة مستمرة وإعادة تعبئتها دون الحاجة لتجديد اشتراكها بشكل سنوي.

وأتاحت الهيئة 3 إصدارات من بطاقة ساير الذكية بخيارات متعددة تتيح لجمهور المتعاملين حرية الاختيار، بين البطاقة الزرقاء والتي توفر خصم يصل إلى 25% من قيمة التذكرة الأصلية، والبطاقة الرمادية التي تتيح لمستخدمي الرحلات بشكل يومي الحصول عليها والاستفادة من خدماتها بشكل يومي لا محدود للرحلات لمدة 30 يوماً، والبطاقة البيضاء التي تمنحها الهيئة لفئة ذوي الإعاقة وفئة كبار السن فوق الـ 60 سنة، وفئة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والتي تمكنهم من استخدام خدمة المواصلات العامة داخل المدينة بشكل مجاني، وفق مجموعة من المتطلبات والمستندات لتقديم الخدمة.