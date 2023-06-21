تشغيل محطات لوسائل التنقل الفردي في حتا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدء التشغيل الفعلي لمحطات وسائل التنقل الفردية في 11 موقعاً بمنطقة حتا، موزعة على امتداد تسعة كيلومترات، من مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي.

وتوفر المحطات في حتا عدداً من وسائل التنقل المرن المتنوعة، مثل الدراجات الهوائية، والدراجات الجبلية والسكوتر الكهربائي، من خلال شركة لايم العالمية (Lime).

وتؤكد الهيئة حرصها على تعزيز حلول التنقل المرن، وتكامل وسائل النقل في حتا، وتوفير خيارات متنوعة لتجربة فريدة لوسائل التنقل الفردي، بما يتماشى مع التطور الذي تشهده المنطقة، التي تتسم بموقعها الجغرافي المميّز وتنوّعها البيئي والثقافي، وتعدد خدماتها الترفيهية التي تلبي احتياجات فئات المجتمع كافة.

وشهدت المرحلة التجريبية لتشغيل محطات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، خلال الربع الأول من العام الجاري، إقبالاً ملحوظاً من مختلف شرائح المجتمع، وسجل الربع الأول 1902 رحلة، استحوذ خلالها السكوتر الكهربائي على 984 رحلة، فيما شكلت الدراجات الهوائية والجبلية 918 رحلة.

وأظهرت الإحصاءات رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة بنسبة 93% خلال تلك الفترة.

وبإمكان الزوار والمقيمين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلّابة، والبيئة الجبلية لمنطقة حتا، التي تعرف كواحدة من أهم الوجهات السياحية في إمارة دبي، من خلال استخدام خدمة تأجير وسائل التنقل الفردية المتنوعة (دراجات كهربائية، السكوتر الكهربائي، الدراجات الجبلية) التي يبلغ إجمالي عددها 650 وسيلة تنقل مشتركة، وهي موزعة على 250 سكوتر كهربائياً، و250 دراجة هوائية، إضافة إلى 150 دراجة جبلية، ويمكن الاستمتاع بقيادة تلك الوسائل على المسارات التي يبلغ طولها 11.5 كم، حيث تمتد محطات تشغيل وسائل التنقل الفردية واستراحات الدراجين في المناطق السياحية والحيوية بمنطقة حتا، وتتوافر المحطات في 11 موقعاً، من أهمها: قرية حتا التراثية، وبجانب حديقة وادي حتا، وحديقة تل حتا، ومحطة الحافلات العامة، ووادي حتا.