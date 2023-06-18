«طرق دبي» تنجز 7 جسور للمشاة بطول 888 متراً

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إنجاز وتنفيذ سبعة جسور جديدة للمشاة في مناطق مختلفة بالإمارة، لرفع مستوى السلامة المرورية، وتوفير وسائل تنقل آمنة للمشاة لعبور الطرق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان دبي وزوارها.

وتضمنت قائمة جسور المشاة الجديدة، افتتاح جسر يربط شارع الخليج بين تقاطع شارعي عمر بن الخطاب وأبوبكر الصديق بالقرب من مستشفى دبي، وتنفيذ ستة جسور أخرى في مناطق مختلفة بالإمارة، بطول إجمالي 888 متراً، وروعي في تنفيذها الجانب الإبداعي والجمالي، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، كما زودت بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية.

وأكد الطاير أن تنفيذ جسور المشاة من قبل الهيئة، يأتي ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي، لتكون الأكثر أماناً عالمياً في السلامة المرورية، وخفض نسب حوادث الدهس للوصول إلى «صفر» وفيات، وذلك من خلال توفير البنية التحتية ووسائل السلامة لمستخدمي الطريق، وكذلك لمستخدمي الدراجات الهوائية.

وقال: «روعي في تنفيذ جميع الجسور تطبيق أفضل المواصفات العالمية في مجال السلامة المرورية، وتزويدها بالعديد من المرافق الخدمية والمصاعد الكهربائية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق والمراقبة عن بعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها».

10 أضعاف

وأفاد الطاير بأن عدد جسور المشاة تضاعف خلال الـ17 عاماً الماضية إلى نحو 10 مرات، حيث ارتفع عددها من 13 جسراً عام 2006 إلى 129 جسراً بنهاية العام الماضي. وتعتزم الهيئة تنفيذ 36 جسراً جديداً للمشاة فـي إطار خطة بدأ تنفيذها فـي 2021 وتمتد إلى 2026، ليصل إجمالي عدد جسور المشاة في دبي إلى 165 جسراً. وحث الطاير المواطنين والمقيمين والسائحين من زوار دبي على ضرورة استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، ودعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة، وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق. وافتتحت الهيئة جسراً جديداً للمشاة، على شارع الخليج، يربط بين تقاطع شارعي عمر بن الخطاب وأبوبكر الصديق، بالقرب من مستشفى دبي، ويبلغ طول الجسر نحو 120 متراً، وبعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار عن الإسفلت، وجرى تزويده بمصعدين كهربائيين، وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق، وأنظمة للمراقبة عن بعد.

الجسور الجديدة

وأكد الطاير تنفيذ ستة جسور للمشاة حالياً على عدد من الشوارع الحيوية في الإمارة، على النحو التالي: جسر على شارع الميناء بين تقاطع الصقر والميناء، بطول 109 أمتار، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار عن الإسفلت. وجسر آخر على شارع الشيخ راشد بن سعيد، بين شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بطول 91 متراً، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار عن الإسفلت، ويشتمل الجسران على مصاعد كهربائية وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق، وأنظمة للمراقبة عن بعد. وسيتم تنفيذ الجسر الثالث على شارع رأس الخور، ويربط بين منطقة كريك هاربر ومنطقة رأس الخور الصناعية، ويبلغ طول الجسر 174 متراً، وعرض 3.4 أمتار للمقطع الأول، و4.1 للمقطع الثاني، وارتفاع 6.5 أمتار عن الإسفلت، ويشتمل الجسر على طريقين منحدرين بطول 120 متراً لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويتيح الجسر سهولة تنقل مستخدمي الدراجات الهوائية، وسينفذ الجسر الرابع على شارع رأس الخور، مقابل مرحبا مول، ومجمع وصل في منطقة ند الحمر، ويبلغ طوله 101 متر، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار عن الإسفلت، ويشتمل كذلك على طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 120 متراً لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويشتمل الجسران على غرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق، وأنظمة للمراقبة عن بعد.

القوز الإبداعية

وسيجري تنفيذ الجسر الخامس على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، وروعي في تصميمه إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع الهوية والطابع الجمالي لمرافق ومكونات المنطقة، ويبلغ طول الجسر 45 متراً، وعرض 5.5 أمتار، وارتفاع ستة أمتار عن الإسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر، أما الجسر السادس، فسيتم تنفيذه على شارع الخوانيج، مقابل أرابيان سنتر بطول 248 متراً ، وعرض 5.6 أمتار، وارتفاع ستة أمتار عن الإسفلت، ويشتمل على مصعدين كهربائيين، وطريقين منحدرين، بطول 128.5 متراً لكل منحدر، وعرض 5.6 أمتار، وسيجري ربطه مع مسار الدراجات الهوائية في المنطقة.

معايير تنفيذ الجسور

رُوعي في اختيار مواقع تنفيذ جسور المشاة معايير عدة، أهمها المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس، وكثافة الحركة المرورية، وحركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة إلى أقرب معبر مشاة، ومواقع مواقف المواصلات العامة، والمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة.

مطر الطاير:

«خطة لتنفيذ 36 جسراً جديداً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 ».

«تنفيذ 6 جسور للمشاة في مناطق مختلفة وفق أحدث الأنظمة العالمية ».