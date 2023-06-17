"الطوارئ والأزمات" يُعلن انتهاء الحالة المدارية دون تأثير على الدولة

أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن انتهاء الحالة المدارية، وذلك من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة خلال فترة مرور الحالة المدارية على منطقة بحر العرب، ودراسة مدى تأثيرها على مناطق الدولة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

ومن خلال الفترة الماضية، عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والمركز الوطني للأرصاد سلسلة من الاجتماعات لدراسة حركة الحالة المدارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الطاقة والبنية التحتية والمركز الوطني للأرصاد، لمناقشة كافة السيناريوهات لوضع الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد دراسة وتقييم الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات الحالة المدارية.

هذا وأكد المركز الوطني للأرصاد بانتهاء العاصفة المدارية "بيبرجوي" وتأثيرها على بحر العرب منذ يوم أمس بعد عبوره السواحل الهندية- الباكستانية وتحوله إلى منخفض على اليابسة ليل الجمعة.

وأشاد فريق التقييم المشترك بالجمهور خلال فترة مرور الحالة المدارية، مثمنا الدور المجتمعي ومدى وعيه وثقته في أجهزة الدولة للتعامل مع الحالات الجوية والمدارية، ومتابعته للمستجدات من خلال قنوات الدولة الرسمية، وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة