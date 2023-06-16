مستشفيات

طالب قارئ بضرورة إلزام المستشفيات بتوفير موظف عربي في الاستقبال لتسهيل التواصل وفهم المطلوب، مشيراً إلى أن الكثير من المستشفيات تعتمد على موظفي استقبال من جنسيات آسيوية ولا يتحدثون العربية.

نفايات

وجه قارئ الشكر إلى شركة أبوظبي لإدارة النفايات، على سرعة استجابتها لطلب نقل حاويات نفايات من أمام إحدى البنايات إلى موقع قريب لا يزعج المشاة وسكان البناية.

عروض

دعا سكان في أبوظبي إدارات المناطق الترفيهية في الإمارة إلى إطلاق عروض مخفضة خلال فترة الصيف، لتشجيع السياحة الداخلية ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على اصطحاب أطفالها وزيارتها.

مرضى

قال مراجعون لمراكز الرعاية الصحية الأولية في دبي، إنهم يواجهون صعوبة في صف سياراتهم أمام بعض المراكز، مطالبين بتخصيص مواقف مجانية للمرضى.

توصيل

شكا سكان في أبوظبي قيام سائقي درّاجات (توصيل الطلبات) بوضع درجاتهم في الأماكن الفاصلة بين المركبات في مواقف السكان والاحتكاك بها وصدمها، مطالبين شركاتهم بتوعيتهم بالالتزام بالوقوف في أماكن خالية.

مواقف

قال مشتركون في ساحة مواقف بالشارقة، إنهم فوجئوا بقرار من البلدية بإغلاق الساحة، ووضع إعلان يطلب منهم إخراج سياراتهم حتى لا يتم مخالفتهم، على الرغم من أنهم سددوا رسوم اشتراك مرتفعة، وليس لديهم بديل لصف سياراتهم.

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