8 تطبيقات لشراء وتجهيز وتوصيل الأضاحي من مقاصب دبي

أعلنت بلدية دبي عن جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة، وتجهيزها بالوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة، إضافةً إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنازل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.

وخصصت البلدية أربعة مقاصب لتلبية الطلب خلال العيد، تقارب طاقتها الاستيعابية 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي: مقصب القصيص 282 رأساً، ومقصب العيد السريع بمنطقة القصيص 300 رأس، ومقصب القوز 125 رأساً، ومقصب الليسيلي 105 رؤوس، وحتا 82 رأساً في الساعة. وأكد مدير إدارة خدمات الصحة العامة بالإنابة في بلدية دبي، عادل الكراني، التزام البلدية بتوفير أقصى شروط الصحة العامة في تقديم الأضاحي المُجهزة في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، بما يكفل سلامة أفراد المجتمع وعائلاتهم، ويعزز من جودة الحياة والرفاهية لسكان وزوار دبي. وشملت أعمال الصيانة توسعة مقصب حتا لزيادة طاقته الاستيعابية بمقدار الضعف، إضافةً إلى تنفيذ أعمال صيانة وقائية وتحسينية في مقصبي القوز والقصيص، فضلاً عن إجراء تعديلات على خطوط الإنتاج، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسريع عملية تجهيز الأضاحي، وصيانة معدات المقاصب، لتقليل ساعات انتظار المتعاملين خلال فترة العيد.

وحددت بلدية دبي ساعات عمل المقاصب خلال عيد الأضحى، لتكون في يوم وقفة عرفة من الساعة السابعة صباحاً إلى الرابعة عصراً في مقاصب القصيص والقوز والليسيلي، ومن السابعة صباحاً إلى السادسة مساءً في مقصب حتا، فيما ستكون أوقات العمل في جميع المقاصب خلال أول وثاني وثالث أيام العيد من السابعة والنصف صباحاً إلى الرابعة عصراً، وفي اليوم الرابع من السابعة صباحاً إلى الثانية ظهراً في مقاصب القوز والليسيلي وحتا، ومن السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً في مقصب القصيص.

900

رأس من المواشي في الساعة.. الطاقة الاستيعابية لمقاصب دبي.