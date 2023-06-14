عروض

قال مستهلكون إن محال شهيرة تعلن عن عروض ترويجية على منتجاتها، بخصومات تصل إلى 50%، لكنهم يفاجأون عند الشراء بأن المنتجات المشمولة بالعرض معيبة.

سفر

لاحظ مسافرون ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى بلدانهم عبر الطيران الاقتصادي خلال الفترة الصيفية، مؤكدين أنها تقترب من أسعار شركات الطيران الرئيسة رغم عدم تقديمها خدمات مماثلة داعين إلى توفير عروض تنافسية.

سكوتر

شكا قراء من قيام سائقي سكوتر بالسير عكس الاتجاه في بعض الطرق الرئيسة والشوارع الداخلية، مؤكدين أن ذلك التصرف يهدد سلامتهم على الطريق.

صيانة

قال ملاك سيارات إن بعض محال إصلاح مكيفات السيارات تبالغ في رسوم إصلاح تكييف السيارات أو تعبئته بالغاز، داعين إلى تشديد الرقابة عليها.

دراسة

قال طلبة إنهم لم يتمكنوا من الإلمام بكامل المنهج الدراسي بسبب قصر فترة الفصل الدراسي الثالث، الأمر الذي جعلهم يواجهون صعوبة مع الامتحانات النهائية الجارية حالياً.

وكالات

شكا مالكو سيارات قيام وكالات بتركيب قطع حماية للسيارات الجديدة مع صيانتها الأولى ثم تفاجئهم بطلب سداد قيمتها بعد استلام السيارة، مؤكدين أن ذلك الإجراء يتم دون موافقتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١