"الأرصاد" : تطوّر جديد لـ"الإعصار بيبرجوي" بعد 12 ساعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإعصار من الدرجة الثانية "بيبرجوي" يتمركز حالياً وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالاً وخط طول 67.7، وتتراوح سرعة الرياح حول مركزه، من 160 إلى 170 كم/س، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقّع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار الإعصار المداري من الدرجة الثانية خلال الـ 12 ساعة المقبلة، على أن يضعف تدريجياً إلى الدرجة الأولى خلال الليل وصباح الغد، ويكون اتجاه الإعصار للشمال باتجاه السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول مركزه 140 – 160 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/ س، مشدداً على أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة من الإعصار.