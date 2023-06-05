مدارس تتيح 3 أنماط لامتحانات نهاية العام الدراسي

طبّقت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، ثلاثة أنماط في أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، لقياس مهارات الطلبة في المناهج الدراسية. وتضمنت الأنماط أولاً، إجراء الامتحانات إلكترونياً باستخدام الأجهزة الذكية، وثانياً الأسئلة الاختيارية، وثالثاً اعتماد الطريقة التقليدية بإجراء الامتحان ورقياً.

وأكدت الإدارات المدرسية أن «ورقة الامتحان ستشمل جميع ما هو مقرر من المناهج في الفصل الدراسي الثالث».

وأوضحت أن «إجراء الأنماط الثلاثة في امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع المراحل الدراسية، هدفه المزج بين النظم: الإلكتروني والاختياري والتقليدي لإعطاء الطلبة فرصة الإجابة عن الأسئلة دون إرباك، خاصة أن جميع الطلبة طبقوا المعايير الثلاثة خلال جائحة كورونا وما بعدها، ولديهم خبرة كافية للتعامل مع ورقة الامتحان».

وأكدت اعتماد نظام الامتحان المختلط في الامتحان الإلكتروني، بحيث يُحضِر الطالب جهازه الذكي (تابلت أو اللابتوب)، ويدخل عبر الرابط المرسل من الإدارة من خلال النظام الإلكتروني لفصله الدراسي، بعد إدخال بريده الخاص بالمدرسة ورقمه السري، لإجراء الامتحان إلكترونياً داخل الفصل، في ظل وجود مراقبين من لجنة الامتحانات، ومشرفين من قسم التقنية (بهدف حل أي مشاكل قد يواجهها الطلبة أثناء أدائهم الامتحان). وأشارت إلى أن الامتحان يشمل اختيار الإجابة من ثلاثة خيارات، وكتابة الإجابات المختصرة لأسئلة تقيس مهارات الطلبة في المناهج الدراسية. وذكرت أن مدة الامتحان تبلغ ساعتين، ويغلق النظام الإلكتروني تلقائياً فور انتهاء زمن الامتحان.

وفي حال واجه أي طالب مشكلة تقنية في جهازه، أو خللاً في شبكة الإنترنت، فسيمدد له زمن الامتحان بناء على الوقت الضائع منه.

وأوضحت أن المعيار الثاني يشكل الأسئلة الاختيارية، إذ تشمل ورقة الامتحان 40 سؤالاً اختيارياً، لكل منها ثلاث إجابات مختلفة على الطالب أن يختار الإجابة الصحيحة منها. وأكدت منح كل طالب ورقتين بيضاوين للإجابة عن الأسئلة بشكل مستقل قبل اختيار الإجابة الصحيحة على ورقة الامتحان بالنسبة للأسئلة في المواد العلمية، منها الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، بهدف مساعدته على التفكير في السؤال والإجابة عنه في ورقة خارجية قبل اختيار الإجابة الصحيحة.

وأضافت أن المعيار الثالث يتضمن النظام التقليدي لورقة الامتحان، إذ يتكون الامتحان من خمس ورقات وأسئلة شاملة من منهج الفصل الدراسي الثالث، على أن يجيب الطالب عن كل سؤال الإجابة النموذجية التي درسها، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الأسئلة في ورقة الامتحان جاءت لقياس مهارات الطلبة في المواد العلمية، من خلال إجاباتهم عن المصطلحات العلمية بشكل دقيق. وأشارت إلى تقسيم ورقة الامتحان إلى قسمين: أسئلة من المنهج الدراسي، وأسئلة لقياس مهارات الطلبة، ومدى تركيزهم، وفهمهم للمنهج الدراسي، وشرح المعلمين في الفصل، وورقات العمل التي يتم إرسالها، والمعلومات الخارجية التي تعلموها من المواقع الإلكترونية والذكية.

وتابعت أنه لن يسمح لأي طالب بالخروج من الفصل الدراسي قبل نهاية الساعة الأولى من زمن الامتحان، إضافة إلى أنه لن يسمح له بنسخ ورقة الامتحان أو كتابة الأسئلة على ورقة خارجية، لتفادي ارتباك الطلبة بعد الاختبار.

كما سيتم السماح للطلبة بتسليم ورقة الامتحان بعد التأكد من مراجعة الأسئلة والإجابة عنها، دون نسيان أي سؤال أو نسيان كتابة اسم الطالب ورقم فصله الدراسي.