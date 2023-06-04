توفير منصة إلكترونية متكاملة لتسويق المنتجات الغذائية

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «واترميلون هولدنغ ليمتد»، مذكرة تعاون، أخيراً، بهدف التعاون ضمن مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية». وتوفر شركة «واتر ميلون هولندنغ ليمتد» منصة إلكترونية متكاملة لتسويق وعرض وبيع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى منتجات أخرى، كما أنها متخصصة بإدارة سلسلة توريد الأغذية والأطعمة، التي يمكن لأي شخص من خلالها بعد تسجيل دخوله، التواصل مع موردين بهدف القيام ببيع أو شراء أو توزيع أو توصيل أي نوع من أنواع البضائع والسلع. وبموجب مذكرة التفاهم التي تستمر خمس سنوات، تقوم شركة «واترميلون هولدنغ ليمتد» بتمكين المعنيين من الشركاء ضمن مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية من التسجيل في المنصة الإلكترونية المتكاملة الخاصة بها، وذلك لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية الخاصة بالمزارعين. جاء ذلك على هامش الاجتماع الخامس لمجلس المزارعين الذي نظمته الوزارة، أخيراً، واستعرض سبل تعزيز منافسة المنتجات الزراعية المحلية في أسواق الإمارات، وغيرها من الجوانب لدعم المزارعين على المستويات كافة.