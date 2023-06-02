تخفيضات استثنائية لمدة شهر في دبي فستفال سيتي مول لحاملي هذه البطاقات



انطلقت مركز دبي فيستيفال سيتي التجاري فعالية " إسعاد فيستيفال للخصومات" التي ينظمها مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي بالتعاون مع "دبي فيستيفال سيتي مول" وبمشاركة أكثر من 150 شركة تمثل علامات تجارية محلية وعالمية، بخصومات مجزية تصل إلى 50% من أسعار المنتجات التي تعرضها الشركات والمؤسسات التجارية خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو الجاري، يضاف إليها خصومات مميزة من عدد كبير من المطاعم وأماكن الألعاب والترفيه الخاصة بالأطفال.

ويمكن لحاملي البطاقة الاطلاع على جميع المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه المشاركة في المهرجان من خلال مسح رمز ( QR كود ( المتوفر في جميع الشاشات الداخلية والخارجية داخل دبي فيستفال سيتي مول.

وتعد هذا الفعالية الأولى التي ينظمها مركز بطاقة إسعاد، ويستهدف من خلالها حاملي البطاقة وأسرهم من خلال دعوة عدد كبير من شركائه في برنامج الخصومات " إسعاد " للمشاركة في " فيستيفال سيتي " وتقديم خصومات مميزة تحقق السعادة لحاملي البطاقة، وتمكنهم وأسرهم من التمتع بأجواء مشوقة خلال شهر من التسوق والمرح.