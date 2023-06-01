لوحات جديدة توضح طرق استخدام ودفع رسوم مواقف المركبات في دبي

قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتركيب ما يزيد عن 17,500 لوحة ارشادية جديدة في كافة مناطق التحكم بالمواقف بإمارة دبي، تنص على تفاصيل عن رسوم تعرفة المواقف العامة، وأوقات توفير الخدمة وقنوات الدفع الخاصة بها.

وقال مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أسامة الصافي، أن الهيئة قامت بتركيب الجيل الجديد من اللوحات الارشادية بهدف تسهيل الوصول إلى خدماتها، وتوضيح قنوات دفع رسوم المواقف العامة، لافتا الى أن آخر الإحصاءات أظهرت أن ما يزيد عن 80% من متعاملي الهيئة يفضلون دفع رسوم خدماتهم من خلال الهاتف النقال والأجهزة اللوحية الذكية.

وأضاف أن اللوحة الارشادية الجديدة تمتاز بوضوحها في الرؤية الليلية، كما أنها تحتوي على 4 رموز للاستجابة السريعة (QR codes) خاصة بوسائل الدفع تقوم بالتعرف على رقم المنطقة بشكل تلقائي مما يسهل على المتعامل دفع رسوم المواقف عبر القنوات المختلفة.

وتابع أن رموز الاستجابة تتضمن قارئ خاص لتحميل تطبيق الهيئة، ورمز آخر يمكن للمتعامل من خلاله الدفع عن طريق تطبيق الواتس أب (WhatsApp) حيث يتم تحويل المتعامل إلى خدمة الدفع عن طريق الواتس أب، ومن ثم البدء بمحادثة تفاعلية مع المتعامل لإدخال معلومات المركبة والمدة الزمنية وصولاً لاستلام الرسالة التأكيدية، مضيفا أن الخدمة تتيح اختيار المتعامل للمركبات المسجلة مسبقاً بدلا من إدخالها مرة أخرى.

وأكد الصافي أن اللوحات الارشادية توفر رموز الاستجابة السريعة للدفع عن طريق (App Clips) لأجهزة الآيفون، عن طريق خاصية آبل باي (Apple pay) دون تحميل التطبيق أو تحديد المنطقة، إلى جانب رمز الاستجابة السريع بخدمة الدفع عن طريق الرسائل النصية، الذي لا يتطلب وجود باقة بيانات لاستخدامه من قبل المتعامل، إذ يُنقل العميل إلى صفحة توضح له كيفية الاستفادة من الخدمة والصيغة المطلوبة للرسالة النصية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء صيغة الرسالة للمتعامل بعد إدخال معلومات المركبة واختيار عدد الساعات.

وتأتي مبادرة الهيئة بتركيب اللوحات الارشادية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز منظومة التحول الذكي والتمكين الرقمي، لتسهيل إجراء الخدمات عبر القنوات الذكية، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية دبي في التحول نحو المدينة الذكية وجعل الإمارة المدينة الأذكى في العالم.