اقتصادية عجمان تدشن خدمة توثيق عقود الشركات التجارية في مصفوت

دشّنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خدمة توثيق عقود الشركات التجارية في مركز إسعاد المتعاملين في مركز سند للخدمات الحكومية الواقع في منطقة مصفوت ، في إطار حرص الدائرة على تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.

وقال خالد بن حجر الشحي، مدير مكتب الشؤون القانونية في الدائرة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًاً من إيمان اقتصادية عجمان بضرورة توفير أفضل السبل لإنجاز الخدمات التي تقدمها الدائرة للمتعاملين وإتاحتها في كافة مناطق إمارة عجمان، وإيلاء جميع مراكزالخدمة في الإمارة الاهتمام الكافي بما يحقق التوجهات والأهداف الاستراتيجية للدائرة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على رضا المتعاملين".

وأكد الشحي أن دائرة التنمية الاقتصادية تبذل قصارى جهدها لتذليل كافة العقبات التي تواجه المتعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات إلى أعلى مستوى ووفق أفضل المعايير بما يتماشي مع الرؤية الاستراتجية لإمارة عجمان.