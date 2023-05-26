القائد العام لشرطة الشارقة يكرم موظفاً لسرعة استجابته

كرم قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي صباح اليوم، الشرطي أول محمد نجيب الزعابي من إدارة المرور والدوريات لسرعة استجابته في أحد البلاغات، والتعامل الايجابي مع الموقف، مما كان له الأثر الطيب في نفس المبلغ، والثناء عليه من خلال برنامج البث المباشر الذي يعرض على نُور دبي، الأمر الذي عكست السمعة المؤسسية لجهاز الشرطة.

وأثنى اللواء الشامسي على جهود الشرطي أول، وسرعة استجابته مع البلاغ، وتعامله بمهنية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة الدائم، على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات مهما اختلفت درجاتها وعلى مدار الساعة.

من جانبه، عبر الشرطي أول محمد الزعابي عن شكره وتقديره لهذا التكريم، الذي اعتبره حافزاً لبذل المزيد من الجهد في سبيل ‏خدمة وإسعاد المجتمع.