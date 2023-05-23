إحصاء الفجيرة " 145% نسبة انخفاض حالات الطلاق خلال العام الماضي"

كشف مركز الفجيرة للإحصاء عن انخفاض شهادات الطلاق الصادرة من محاكم امارة الفجيرة ودبا الفجيرة خلال العام الماضي بنسبة قدرت بـ 145% حيث بلغت 90 شهادة طلاق خلال العام الماضي مقابل 221 شهادة طلاق، في المقابل اخفضت عقود الزواج بمعدل 31% فقد بلغت عقود المسجلة خلال العام الماضي 571 عقد مقابل 753 عقد في العام الذي سبقه.

وبينت الاحصائيات ان محكمتي الفجيرة ودبا الفجيرة قد اصدرتا 53شهادة طلاق بين مواطن ومواطنه خلال العام الماضي والتي كانت تقابلها خلال العام الذي يسبقه 160 شهادة طلاق، في المقابل انخفضت أيضاً عقود الزواج المسجلة بين مواطن ومواطنة بنسبة 34% حيث بلغت عقود المسجلة خلال العام الماضي 448 عقد بينما بلغت خلال العام الذي سبقه 602 عقد زواج.

وتطرق الكتاب الاحصائي أن 26% من القوى العاملة المواطنة في إمارة الفجيرة الذين يعملون في القطاع المحلي و52% منهم في القطاع الاتحادي، مشيراً إلى أن 45% من القوى العاملة المواطنة في الإمارة يعملون في قطاع الخدمات المالية، كما ارتفع عدد المواطنين الذين يعملون في التعليم الخاص بنسبة 5%، 7% في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، إلا أن نسبتهم في القطاع الفندقي شكلت 0.20 % فقط.

وبين أن نسبة العاملين في الحكومة المحلية والاتحادية من المواطنين والمقيمين قد ارتفعت العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه إذ بلغ عددهم 16 ألفاً و990، بينهم 7139مواطناً، بينما سجل عام الذي سبقه 16ألفاً و607 عاملاً بينهم 7061مواطناً.

وذكر أن اجمالي عدد السكان في الامارة قد بلغ خلال العام الماضي 316ألف و790نسمة بواقع 206ألف و678 من الذكور و110ألف و112 من الاناث وبلغ فيها عدد المواليد الأحياء ألفين و711.

وأشار الكتاب في الإحصاءات التعليمية إلى أن مجموع عدد المدارس الحكومية والخاصة قد بلغ 67 مدرسة، مبيناً أن عدد الطلبة في مدارس الإمارة الحكومية والخاصة انخفض إلى 43 ألفاً 234 طالباً وطالبة، مقابل 43 ألفاً و635 طالباً وطالبة العام قبل الماضي، في وقت بلغ عدد الجامعات والكليات العليا التي تنشط بالإمارة ثماني مؤسسات، بمجموع 4270طالب وطالبة.

وشهد القطاع الصحي في إمارة الفجيرة شهد نمواً لافتاً في عدد الأطباء والقوى العاملة، حيث بلغ عدد الأطباء البشريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي والخاص، حتى نهاية العام الماضي، 598 طبيبا ًوطبيبة و445 في تخصص الأسرة، وبلغ عدد أطباء الأسنان اسنان 168 وبلغ عدد الممرضون إلى 1297 ممرض وممرضة و31 فني اسنان.

من جانبه أفاد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور إبراهيم سعد، بأن مركز الفجيرة للإحصاء قد أصدر العدد 26من الكتاب الإحصائي السنوي 2022 الذي اشتمل على 15 بابا هي باب السكان والإحصائيات الحيوية وباب التشييد والبناء وباب العمالة وباب التعليم وباب الثقافة والإحصائيات الاجتماعية وباب الصحة وباب القضاء والإحصاءات الأمنية وغيرها من الأبواب التي تم رصد مؤشراتها بدقة عالية.