إنقاذ 3 سياح ضلوا طريقهم في وادي نقب

أنقذ عناصر قسم البحث والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة ثلاثة سياح ضلوا طريقهم أثناء ممارستهم رياضة «الهايكنغ»، المشي في أحد مرتفعات منطقة وادي نقب في رأس الخيمة.

وقال رئيس قسم البحث والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، الرائد عبدالله السامان، إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود ثلاثة سياح من جنسيات مختلفة ضلوا طريقهم في أعلى جبل منطقة وادي نقب، لافتاً إلى أنه على الفور تم تحريك عناصر ودوريات ومعدات قسم البحث والإنقاذ باتجاه موقع البلاغ وتم مسح منطقة الوادي شديدة الوعورة بواسطة معدات خاصة في شرطة رأس الخيمة وتم العثور عليهم في حالة إعياء، وتم تقديم كل الدعم والإنقاذ والإسعاف المبدئي لهم قبل نقلهم إلى أحد المستشفيات لعمل الفحوص الطبية اللازمة.

ودعا السامان أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات وممارسة الرياضات الجبلية وإبلاغ الجهات المختصة قبل دخول المناطق الوعرة والالتزام بخط السير في المناطق الخطرة، خصوصاً في أعالي القمم، وعدم التوغل في الجبال والوديان حفاظاً على سلامة الأرواح.