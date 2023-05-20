الفريق المري .. سنواصل جهودنا في الارتقاء بخدمات استباقية وذكية تفوق التوقعات

أكدَّ الفريق محمد أحمد المريّ مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ مدى فخره بنتائج المشروع الاتحاديّ الخاص بقياس جودة الخدمات الحكوميّة من خلال"مرصد الخدمات الحُكومية" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدا سموه أن لا مجاملة على حساب الأوطان

وأشار الفريق المري إلى أنه تم تصنيف خدمة إصدار جوازات السفر وهي واحدة من خدمات الإدارة على أنها من أفضل وأسرع الخدمات المقدمة وفق تقييم الجُمهور ومبدأ الشفافية في إعلان النتائج لافتاً إلى أنَّ فريق الإدارة سيواصل جهوده في تطويرأدواته والارتقاء بخدمات استباقية وذكية ذات كفاءة وفاعلية ومرونة للمواطنين والمقيمين تفوق التوقعات ومن شأنها تحقيق السعادة والرضا لدى المتعاملين

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، حرص إقامة دُبيّ على توفير أعلى المعايير العالمية في خدمة المتعاملين، وذلك من خلال منظومة خدماتٍ ذكيّة تعتمد على معايير مُبتكرة تُسهم في تحقيق السعادة لدى المتعاملين من المواطنين والمقيمين والسُيّاح"، مُشيراً إلى أنَّ خدمة إصدار جواز السفر الإلكترونيّ الإماراتي، الذي يُعتبر من أقوى الجوازات على المستوى العالميّ، أسهمت في توفير الوقت والجُهد لدى المواطنين، كما عززت من سرعة إنجاز المعاملات الخاصّة بإصدار الجوازات، ورفعت من جودة الأداء وكفاءته في بيئة العمل.

وأضاف سعادته أنَّ مُعظم الخدمات التي توفرها إقامة دُبيّ أصبحت اليوم تُقدم عبر قنوات رقميّة ذكيّة، تُتيح للمُتعامل الحصول على حاجاته ومتطلباته أينما كان وفي أسرع وقت ممكن، وذلك انسجاماً مع المشاريع التنموية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتنفيذاً لرؤى قيادة دولة الإمارات في التحول إلى حكومةٍ ذكيّة 100% وتسريع جهود التحول الرقميّ، حيث ساهم هذا التحول في تعزيز مرونة وقدرة إقامة دُبيّ على التكيف مع المتغيرات والظروف كافة، وتقديم خدمات لمستويات غير مسبوقة.