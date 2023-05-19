«طرق دبي» تنفذ حملات تفتيشية لضمان الالتزام بسلوكيات النقل الجماعي

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملات وعمليات تفتيشية متنوّعة من خلال حملة «راصد»، بهدف ضمان التزام الركاب بالأنظمة والقوانين الخاصة بالنقل الجماعي، سواء في الخطوط داخل الإمارة أو عبر المدن. واستهدفت الحملات عدداً من المواقف المختلفة في الإمارة، منها أكاديمية دبي الأمريكية وبوابة الخيل، والقوز ومجلس الغريفة وفندق برج العرب وشارع الوصل، وحررت 1193 مخالفة، معظمها يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة دون دفع التعرفة أو عدم إبراز البطاقة الموحدة عند الطلب، أو استخدام الخدمات والمرافق خلافاً للتعليمات المعتمدة من الهيئة والمعلن عنها بواسطة اللوحات الإرشادية.

وأكّد مدير إدارة الرقابة على أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة سعيد البلوشي، أن الفرق الميدانية تُنَفِّذُ حملات تفتيشية

على مدار العام، لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية والسلوكيات التي تؤثر سلباً في الواجهة السياحية للدولة عموماً، ودبي خصوصاً، باعتبارها مدينة عالمية تتمتع بتقديم خدمات راقية لسكانها وزائريها وسائحيها بفضل ما تتمتع به من أمن وأمان وبنى تحتية ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.

وقال البلوشي: «نُظمت الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، في شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بغرض الحد من ظاهرة التهرب من دفع التعرفة، وضبط الأفعال غير المسموح بها أثناء استخدام الحافلات». وأفاد بأن الهيئة تحرص على تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات المعنية، وتنظيم ورش توعية في المدارس والجامعات لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي والحرص على الالتزام بالقوانين المتّبعة في هذا المجال.