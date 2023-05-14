سائقون يتعمدون عدم الوقوف عند المعابر المخصصة للمشاة

شكا مشاة في أم القيوين عدم احترام بعض السائقين لأنظمة السير والمرور أثناء عبورهم من المكان المخصص لعبور المشاة، إذ يتعمدون ويصرون على قيادة مركباتهم دون التوقف أمام ممر المشاة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث دهس وإرباك للمشاة، وتخوفهم من عبور الطريق نتيجة عدم انتباه قائدي المركبات لانشغالهم بغير الطريق.

من جهته، أطلق فرع التوعية والإعلام المروري في إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، حملة توعوية لنشر الوعي المروري لدى مرتادي الطريق، وترسيخ القوانين المرورية، وإعطاء المشاة حقهم في عبور الطريق.

وتفصيلاً، رصد مشاة في أم القيوين عدم توقف سائقين أمام المكان المخصص لعبور المشاة في المناطق التجارية والصناعية، إذ يتعمد بعض السائقين قيادة مركباتهم دون الاهتمام بالتوقف لعبور المشاة، ويصرّون على قيادة مركباتهم دون مبالاة للأشخاص الواقفين على جانبي الطريق، المنتظرين توقف المركبات لعبور الطريق.

وقال مصبح الأمين، وصديق عباسي ورضا رؤوف وهادي العابري، إن الطريق المخصص لعبور المشاة على طريق شارع الاتحاد أمام محل «هوت باك» من أكثر المناطق خطراً على المشاة، إذ إن السائقين لا يبالون بوقوف المشاة طويلاً لعبور الطريق، رغم وجود مطبات صناعية على الأرض لتخفيف سرعة المركبات، ولتمكين المشاة من عبور الطريق، إلا أن البعض يصر على قيادة مركبته وعدم احترام القانون بالسماح للمشاة بالعبور بكل أمان.

وأضافوا أنهم يواجهون صعوبة في عبور الطريق المخصص للمشاة مقابل سوبر ماركت الزينة على شارع الاتحاد، حيث إن طريق المشاة غير مكتمل الإنشاء للانتقال إلى شارع الخدمات والمحال التجارية، وإن المركبات لا تتوقف للسماح لهم بعبور الطريق، إذ ينتظرون توقف المركبات على نحو تلقائي لعبور المشاة، وإلا سيبقون واقفين تحت أشعة الشمس حتى تتوقف المركبات ويعبرون الطريق بأمان.

وأشاروا إلى أنه يجب إلزام السائقين التوقف أمام ممر عبور المشاة، من خلال تركيب إشارات مرورية عند الأماكن المخصصة لعبور المشاة، أو تركيب أجهزة رادار لضبط المركبات غير الملتزمة أنظمة السير والمرور، كما تم في المكان المخصص لعبور المشاة على شارع الملك فيصل مقابل اللولو هايبر ماركت.

من جهتها، أشارت إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، إلى أن الدوريات المرورية ستقوم بتوعية قائدي المركبات بضرورة إعطاء المشاة حقهم في عبور الطريق، وعلى المشاة كذلك اختيار المناطق المخصصة للعبور بأمان.

وأوضحت أنه وفقاً للقانون، فإن عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم يوجب المخالفة، موضحة أن قيمة المخالفة تبلغ 500 درهم، وست نقاط مرورية تسجل على رخصة السائق، لذا يتوجب على كل السائقين ومرتادي الطريق التعاون مع رجال الشرطة، والتزام القواعد والقوانين التي من شأنها أن تضمن سلامتهم وسلامة من حولهم.