كهرباء الشارقة توصل الغاز الطبيعي لعدد 537 مشروع وتبدأ في تنفيذ خط الحمرية الرئيسي بطول 73 كم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري توصيل الغاز الطبيعي لعدد 451 مشروعا بالقطاع السكني وعدد 86 مشروعا بالقطاع التجاري وتم توصيل خدمات الغاز الطبيعي لعدد 18750 من أجهزة الطبخ المنزلي في مدينة الشارقة بأحدث معايير ووسائل الأمان والسلامة كما تم إجراء الصيانة والاستبدال لعدد من صناديق الغاز في مختلف المناطق وتحديث شبكات الغاز الطبيعي لخطوط غاز رئيسية في مناطق مختلفة وتم البدء خلال شهر مارس 2023 في تنفيذ خط الحمرية الرئيسي بطول 73 كم وبتكلفة 10.5 مليون درهم وتم تنفيذ 13% من المشروع بطول 10 كم ومن المتوقع إنجازه خلال 9 أشهر.

وأوضحت مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، المهندسة أمنه بنه هده، أن تكثيف جهود الهيئة في مجال تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً عن الغاز المسال ( الاسطوانات ) للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم وتحرص الهيئة على تيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي في كافة المناطق.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ عدد من الخطوط الرئيسية تتضمن خط الشنوف بطول 74.5 كيلومتر وبلغت نسبة إنجازه 68% بطول 51 كيلومتر وتبلغ تكلفة المشروع 7.83 مليون درهم والمرحلة الرابعة من مشروع السيوح 16 (برنامج الشيخ زايد للإسكان) وبلغت نسبة الانجاز الحالية للمشروع 50% كما تم إنجاز 99% من المرحلة الأولى لمشروع البطائح بطول 24.5 كيلومتر وبتكلفة 7.87 مليون درهم.