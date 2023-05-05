شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 300 منتسب

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بخريجي الدورة الـ39، التي تضم 290 منتسباً، وخريجات الدورة النسائية الثامنة، التي تضم 10 منتسبات، وذلك في إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مدينة العين.

وشهد الحفل مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، ومدير إدارة التأهيل الشرطي، العميد حسين علي الجنيبي، ونائب مدير الإدارة، العقيد علي خميس اليماحي، وعدد من الضباط.

وأكد الشامسي حرص شرطة أبوظبي على مواكبة التطور، والحفاظ على المنجزات والمكاسب الحضارية، ليبقى الوطن دائماً واحة للأمن والاستقرار والازدهار والرخاء والتقدم في شتى الميادين.

ولفت إلى اهتمام القيادة الشرطية بالعنصر البشري في مواجهة التحديات، والتعامل معها بكفاءة واحترافية، والارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ورفع مستوى مهارات وقدرات الخريجين والخريجات، وتفعيل دورهم ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وهنأ الخريجين، وأثنى على ما قدموه من مهارات عالية خلال فترة تدربيهم، والتحاقهم بالدورات، وحثهم على المزيد من المثابرة، والسعي المستمر في تطوير مستواهم التدريبي والعملي، واكتساب مهارات جديدة.

وأكد رئيس قسم شؤون الدارسين، المقدم محمد سالم سويد، سعي الأكاديمية إلى إعداد رجل أمن يواكب المستجدات العالمية بأحدث الأساليب التدريبية الاحترافية، بما يسهم في تعزيز رؤية شرطة أبوظبي الرامية إلى استدامة الأمن والأمان.