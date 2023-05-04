"شؤون المواطنين بعجمان" يتعاون مع برجيل القابضة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين

وقع مكتب شؤون المواطنين في عجمان وبرجيل القابضة، اليوم في مقر مستشفى عجمان التخصصي، مذكرة تفاهم بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في الإمارة، والحصول على أفضل الخدمات الصحية من خلال توفير عروض وخصومات حصرية لحاملي بطاقة " تستاهل"، وذلك انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما والاستفادة من مختلف المشاركات المتعلقة بمجال الخدمات الطبية.

وقع المذكرة سعادة مريم علي المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين والسيد برونو دسوزا الرئيس التنفيذي للعمليات دبي والإمارات الشمالية لشركة برجيل القابضة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بين الجانبين.

وأكدت مريم المعمري حرص مكتب شؤون المواطنين على ابرام العديد من مذكرات التعاون مع الهيئات والمؤسسات التي تصب في خدمة المواطنين، حيث تأتي هذه المذكرة المشتركة في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين الطرفين وانطلاقاً من سعي مكتب شؤون المواطنين بعجمان على دعم الرعاية الصحية للمواطنين، ونظراً لما تمتلكه برجيل القابضة من خبرات في مجال الخدمات الطبية وما لديها من مجموعة مستشفيات مجهزة بكافة الإمكانيات لاستقبال المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية عالية المستوى.

وتنص المذكرة على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ومنح حاملي بطاقة "تستاهل" خصم يصل إلى 30% وذلك يشمل المستشفيات التابعة لبرجيل القابضة، ومنها مستشفى عجمان التخصصي، مستشفى برجيل التخصصي دبي، مستشفى برجيل التخصصي الشارقة، مستشفى ميديور دبي، كما تقوم مرافق المستشفيات بتقديم الفحوصات وتوفير التغطية الطبية اللازمة للمواطنين.