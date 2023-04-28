شرطة دبي تضبط 181 بائعاً جائلاً في رمضان والعيد

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، 181 بائعاً متجولاً، منذ بداية شهر رمضان وحتى نهاية عطلة عيد الفطر.

وقال مدير إدارة مكافحة المتسللين، العقيد علي سالم الشامسي، إن ضبط الباعة المتجولين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، ومكافحة المظاهر السلبية في الإمارة، في ظل مخالفة هؤلاء الباعة اشتراطات السلامة العامة، وتشويه المظهر العام عبر عرض منتجاتهم في الطرقات والأزقة.

وأضاف أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال، وقرب سكناتهم، داعياً الجمهور إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.

وأشار إلى مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين، أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة كبيرة، نظراً إلى إمكانية مخالفتها للاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، وسوء العرض والتخزين، الذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، وتعريض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.