ماسك يهنئ الإمارات بوصول “مسبار الأمل” أقرب نقطة من القمر “ديموس”

هنأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر حسابه على شبكة "تويتر"، الإمارات بعد تمكن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" والتقاطه صوراً جديدة وجمعه سلسلة من البيانات عن قمر المريخ الأصغر “ديموس”.

وكشف الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" أمس عن سلسلة من البيانات الجديدة لقمر المريخ الأصغر "ديموس" والتي تم التقاطها باستخدام الأجهزة العلمية الثلاث للمسبار خلال مروره لأقرب نقطة من القمر على مسافة تقارب 100 كيلومتر فقط، والتي تعد الأقرب لمركبة فضائية منذ مهمة "فايكنغ" عام 1977.