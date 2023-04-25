400 ألف مستخدم لوسائل النقل العام في عجمان خلال عطلة العيد

بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل العام خلال عطلة عيد الفطر المبارك في إمارة عجمان 426,778 مستخدما لمختلف خدمات منظومة النقل في الإمارة.

وأكدت هيئة النقل في عجمان اهتمامها بوضع خطط فعالة لوسائل النقل الجماعي بغرض تغطية المناطق الأكثر حيوية وازدحاما خلال أيام العيد لضمان استمرارية منظومة النقل واستيعاب الإقبال الكبير للجمهور.

وقال أحمد صقر المطروشي المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالإنابة إن الهيئة تسعى لتوفير خطط شاملة للربط بين وسائل النقل المختلفة بهدف تغطية الطلب المتزايد على وسائل النقل لاسيما أيام المناسبات والعطل الرسمية وضمان استدامتها وتنوعها تلبية لطلب مستخدميها.

وأوضح أن عدد المستخدمين لحافلات النقل العام بلغ 55,540 مستخدما حيث تم مضاعفة عدد الرحلات لتبلغ 1,422 رحلة خلال أيام عيد الفطر؛ كما بلغ عدد المستخدمين لحافلات النقل العام خلال أول أيام العيد 18,621 مستخدما للخطوط الداخلية والخارجية، لافتا إلى دور مركبات الأجرة في نقل الركاب إلى وجهاتهم حيث بلغ عدد مستخدميها خلال أيام العيد 366,542 مستخدما، وبلغت عدد الرحلات 187,271 رحلة لمركبات الاجرة.

وأشار إلى أن خدمة النقل البحري "العبرة" شهدت زيادة في عدد المستخدمين حيث بلغ عددهم 3,759 مستخدما، وبلغ عدد مستخدمي خدمة حافلة تحت الطلب 939 مستخدما خلال أيام عيد الفطر.