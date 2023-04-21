حمدان بن محمد: نبارك لقيادة وشعب الإمارات حلول عيد الفطر المبارك

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقيادة الإمارات وشعبها حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات حلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يعيده على دولتنا وعلى كافة الدول الإسلامية ودول العالم أجمع بكل خير وسلام وبركات».

وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعبها، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أبارك لأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً الله - تعالى - أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. العيد رسالة سلام ومحبة، وفرصة لمد جسور التواصل. عيدكم مبارك وكلّ عام وأنتم بخير».