عيدية للأسر المستحقة في دبي بمناسبة عيد الفطر

صرفت هيئة تنمية المجتمع بدبي "عيدية" لجميع الأفراد والأسر المستحقة للمنافع المالية، المسجلة لدى الهيئة.

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في إمارة دبي وتمكين المجتمع بكافة فئاته من خلال مبادراتها المتنوعة وبرامج الدعم الاجتماعي.

وأشارت بو حميد إلى ان المبادرة تأتي انطلاقاً من التزام الهيئة بتوفير سبل الدعم اللازمة في كافة الجوانب المجتمعية للمواطنين لتيسير استكمال احتياجاتهم للعيد، ما يعزز جهود ومساعي الهيئة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة، كما انها تنسجم وتؤكد على قيم التكاتف والتلاحم الأصيلة لمجتمع دبي.