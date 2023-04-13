​"اجتماعية الشارقة" و"الحكومة الإلكترونية" يطلقان منظم الدواء الإلكتروني

أفادت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أنه تم الاتفاق بين مكتب الشارقة مراعية للسن في الدائرة مع دائرة الحكومة الالكترونية في الشارقة، على إطلاق تطبيق منظم الدواء لكبار السن، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مراعية للسن.

وقالت مدير المكتب، أسماء الخضري، إن هذه الخدمة تأتي ضمن محور الاتصالات والمعلومات -أحد محاور الشبكة العالمية لكبار السن والتي تعتبر الشارقة عضو فيها- ويهدف التطبيق إلى التمكين الرقمي لكبار السن من خلال التطبيقات الحديثة التي تسهل وتيسر يومياتهم، حيث تمت مخاطبة كافة الدوائر المحلية لتقديم مبادرات تصب في مصلحة كبار السن كلٌّ حسب تخصصه، وتم تقديم اقتراح منظم الدواء من قبل دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة.

وقال مستشار تقنية المعلومات في دائرة الحكومة الإلكترونية المهندس خالد محمد بوكلاه، إن منظم الدواء هو تطبيق لكبار السن للمساعدة في تذكيرهم بمواعيد تتعلق بصحتهم وحمايتهم ورعايتهم وكذلك تنظيم جرعات الأدوية التي يتناولونها. بالإضافة إلى ذلك، تمكن المستخدم من إنشاء ملفه الطبي ما يتيح له إمكانية الوصول السريع إلى المعلومات الصحية وتشخيص أنواع الامراض التي يعاني منها مثل أنواع الحساسية، فصيلة الدم، أرقام التواصل في الحالات الطارئة، الوزن، الطول وما إلى ذلك. كما تم إضافة خاصية معرفة أقرب المراكز الصحية والمستشفيات والصيدليات المتاحة على المنظم. وأضفنا لاحقا منبه لتذكيرهم بشرب المياه بين الحين والآخر.

وأضاف بوكلاه، أن المنظم هو بمثابة منبه يساعد كبير السن على معرفة مواعيد أدويته والجرعات التي يجب أن يتناولها، ومعرفة أرقام الطوارئ المعتمدة بحكومة الشارقة ومنها أرقام بلدية الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدفاع المدني وشرطة الشارقة، وأرقام دائرة الخدمات الاجتماعية وإداراتها والمراكز المعنية بهم؛ على أن يتم تطبيق المنظم عبر إدخال البيانات في تطبيق المتجر المتوفر في الهواتف المحمولة اندريود والآي فون.

وختم قائلا: قمنا بتنظيم عرض لكبار السن من نادي الأصالة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، وفوجئنا بأن العديد منهم لديه ثقافة رقمية وعلى علم باستخدام التطبيقات والبرامج كما أن حسابات على سناب شات وغيره، الأمر الذي سهل مهمتنا.