«أوقاف دبي» تفتتح وقفاً جديداً لدعم مبادرة «سقيا الماء»

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وقفاً جديداً لـ«سقيا الماء» يعد ثاني مشروع وقفي يخصص ريعه لدعم مبادرة «سقيا الأمل» التي تم إطلاقها خلال العام 2019 استجابة للتحدي الإنساني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعياً سموه المؤسسات والشركات على مستوى الدولة للمشاركة فيه انسجاماً مع رؤية سموه لإرساء تجربة إنسانية ومجتمعية ملهمة، للتشجيع على الإسهام في صناعة الأمل، والوصول بمنافع العمل الإنساني والعطاء وتوفير المياه النظيفة لملايين الناس في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، التي تعاني شحاً في المياه والموارد، وذلك انطلاقاً من الدور المتعاظم لدولة الإمارات في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحسين الحياة في مختلف الدول.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، سعيد محمد الطاير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، عيسى عبدالله الغرير والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر علي المطوع وعدد من مديري الوحدات التنظيمية وموظفي المؤسسة.

وأقيم المشروع الوقفي على قطعة أرض مسجلة باسم المؤسسة في منطقة الراشدية بدبي ويتكون الوقف من أربع فيلات سكنية، تم تشييدها على قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 ألفاً و880 قدماً مربعة.

وذكرت المؤسسة أن المساحة الكلية للمباني الأربعة تبلغ 14 ألفاً و595 قدماً مربعة، وتتكون من طابق أرضي وطابق أول وفسحة خارجية ومواقف سيارات، فيما تقدر تكاليف الإنشاء والتشييد، مع قيمة الأرض، بتسعة ملايين درهم، قدمها فاعلو خير..

وتبلغ العوائد السنوية المتوقعة نحو 10% من إجمالي قيمة المشروع.

ويأتي المشروع ضمن قائمة مشروعات وقف «سقيا الماء» التي وضعتها المؤسسة كأوقاف مستقلة في دبي خلال عام 2019 في قائمة أوقافها المبتكرة، ويخصص ريعها السنوي لتنفيذ مشاريع مستدامة لتوفير المياه في العديد من المناطق والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى مصادر المياه النظيفة، خصوصاً في الدول النامية والمناطق المنكوبة التي ضربتها الكوارث الطبيعية.

%10 من إجمالي قيمة المشروع.. عوائد سنوية متوقعة