هيئة كهرباء ومياه دبي تستعد لإطلاق «ديوا سات-2»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اكتمال استعداداتها لإطلاق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني من طراز «6U» لتطبيقات الاستشعار عن بعد خلال شهر أبريل الجاري، ضمن برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي).

وتعتزم الهيئة إطلاق «ديوا سات

–2» على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمي

ركية. وقد تم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس» (NanoAvionics) في ليتوانيا. يتميز القمر الاصطناعي الجديد بكاميرا عالية الدقة (4.7 أمتار) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض.

وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في سبعة نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر، كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وستتمكن هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال الاستخدام المشترك لصور «ديوا سات-2» وقياسات إنترنت الأشياء من «ديوا سات-1» في تحسين الأداء التشغيلي لمحطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه من خلال توفير تقديرات دقيقة لدرجة حرارة ونسبة ملوحة مياه البحر، والكشف عن المد الأحمر، إضافة إلى توقع الضباب.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، أطلقت «ديوا سات

-1» في يناير 2022، ويستخدم تقنية الاتصال «LoRa IoT»، وهي بروتوكول مصمم للاتصالات طويلة المدى ومنخفضة الطاقة.