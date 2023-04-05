«الإمارات للطعام» يوزّع أكثر من 1.5 مليون وجبة خلال الأيام الـ 10 الأولى من رمضان

أعلن بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توزيع قرابة مليون ونصف المليون وجبة على المستحقين خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادراته التي أطلقها تزامناً مع الشهر الفضيل، بهدف إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره، وإيصال الغذاء إلى أكبر عدد من محتاجيه داخل دولة الإمارات وخارجها إضافةً إلى رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات طعام.

وتأتي هذه المبادرات تجسيداً لقيم الإنسانية والخير والعطاء في دولة الإمارات، ورؤيتها لتحقيق الاستدامة في المجالات كافة، حيث يسعى بنك الإمارات للطعام عبر نشاطاته ومبادراته إلى نشر هذه القيم وترسيخها عالمياً، من خلال رؤيته ورسالته، ما يسهم في تعزيز قيم التآخي وعمل الخير في المجتمع.

ويستهدف بنك الإمارات للطعام من مبادراته؛ توفير ثلاثة ملايين وجبة من التبرعات، وإيصالها للمستحقين في رمضان، حيث يتم توزيع الوجبات بشكلٍ يومي من خلال خيم الإفطار الرمضانية، إضافةً إلى التعاون مع شركات الأغذية والمطابخ والمطاعم والفنادق.

كما يهدف البنك إلى رفع الوعي بأهمية تقليل فائض الطعام وتوزيعه بالشكل الأمثل، والمشاركة في محاربة الجوع عالمياً، من خلال إيصال الطعام بجودة عالية، والحدّ من هدره عبر إدارة متكاملة للفائض منه في جميع مراحل الجمع والتوزيع.

وكان البنك أيضاً قد أطلق مبادرة «هريسكم علينا» التي تستهدف تشجيع المطابخ الكبرى على تخصيص وجبات يومية من طبق «الهريس» أحد الأطباق الإماراتية التقليدية، وتوزيعها على خيم الإفطار والمستحقين.