سعيد الطاير يلتقي رئيس هيئة الكهرباء و الماء في البحرين

استعرض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، خلال لقائه رئيس هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين الشقيقة كمال بن أحمد محمد أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة و التي تتبنى الاستدامة كجزء من رؤيتها مؤكداً التزام الهيئة الراسخ بتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في جميع المجالات.

ونوه الطاير خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050 مشيرا في هذا الصدد إلى مجمع "محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم ويأتي ترجمة لجهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر .. وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

بدوره أكد المهندس كمال بن أحمد محمد أن المملكة تضع مستقبل الطاقة النظيفة وتنمية الموارد والاستدامة ضمن أعلى سلم أولوياتها وتأتي الزيارة إلى إمارة دبي لتعزيز سبل التعاون والاطلاع على التجارب الناجحة للدولة .

و أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع جهودا لتوفير كل ما يمهد الطريق أمام استخدامات الطاقة الشمسية النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على التقليل من التكلفة الإنتاجية.

و استعرض خطة مملكة البحرين لتحقيق الاستدامة والتي تعد من أبرز مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودورها الفاعل في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية في قطاع الطاقة النظيفة.